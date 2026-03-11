«Лежал и ждал»: Российский дрон разоблачил и уничтожил хитрого снайпера ВСУ

«Элитный украинский снайпер пытался перехитрить наших бойцов: он лежал и делал вид, что не убит, а ранен. На самом деле он притворялся. Снайпер был уничтожен в ходе боевой работы операторов отделения ударных БПЛА бригады “Волки”, — рассказал Кощей.
Инцидент произошёл на Славянско-Краматорском направлении во время попытки украинских сил совершить вылазку на полосу наступления российских войск. Благодаря работе операторов беспилотников противник был обнаружен и нейтрализован.
Ранее Life.ru командир спецназа «Ахмат» Сталин заявил, что ВСУ отступают в глубокий тыл. По его словам, противник не способен сдерживать наступательные действия российских сил.
