Евросоюз ищет способ выделить Украине €30 млрд в обход вето

По данным издания, такой вариант может быть использован, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать общий пакет помощи Киеву на €90 млрд.
Этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Европейские лидеры попробуют убедить Будапешт и Братиславу отказаться от возможного вето.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо заявляли, что могут заблокировать финансовую помощь Украине. Причиной они называют прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Если вето будет сохранено, страны Балтии и Северной Европы готовы предоставить Украине отдельные кредиты. По словам источников Politico, такая схема позволит Киеву получить средства без общего решения всех стран ЕС.
Идея отдельных кредитов обсуждалась еще перед декабрьским саммитом ЕС. Тогда от нее отказались, поскольку она могла показать разногласия внутри Евросоюза.
Теперь этот вариант снова рассматривается. Один из источников сообщил, что общий объем обсуждаемой помощи может составить около €30 млрд.
Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен также сообщил коллегам, что страна зарезервировала для Украины €3,5 млрд ежегодно до 2029 года.
По информации Politico, сейчас у Украины достаточно средств, чтобы оставаться платежеспособной как минимум до начала мая. Ранее в ЕС предполагали, что финансовые трудности могут возникнуть уже к концу марта.
10 марта еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз намерен предоставить Украине финансовую помощь, несмотря на позицию Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт не поддержит решения, выгодные Украине, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба».
Еврокомиссия ранее заявляла, что Евросоюз намерен найти способ предоставить Киеву финансовую поддержку даже в случае продолжения блокировки со стороны отдельных стран.
