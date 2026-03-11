Дотком предрек США крупнейшую в их истории депрессию

Соединенные Штаты ждет крупнейшая в их истории депрессия из-за войны на Ближнем Востоке, обвал американских рынков неизбежен, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком.
«Рынки рухнут, как лавина. Все распродадут всё, что у них есть. Неслучайно такие умные инвесторы, как Уоррен Баффет, держат так много наличных денег, а не акций. Масштабная коррекция давно назрела. Просто она ещё не произошла, потому что Трамп манипулирует рынками», — написал он в социальной сети X*.
По его словам, это должно было произойти еще во время пандемии COVID-19, но Дональд Трамп наводнил рынки наличными, еще больше увеличив уровень государственного долга США.
«Крупный обвал американского рынка неизбежен. Думаю, мы станем свидетелями крупнейшей депрессии в истории. 50% безработица. Цена на золото взлетит до небес», — подчеркнул он.
Дотком добавил, что те, кто владеет физическим золотом и серебром, смогут «сколотить состояние» на их продаже. Владельцы криптовалюты смогут совершать сделки и в мире без фиатных денег, больше всех пострадают те, кто вложил большие средства в доллары США, подчеркнул он.
Дотком также заявил, что американские власти погубят и США, и весь Запад, спровоцировав подъем цен на нефть до «неприемлемого уровня».
«Их высокомерие и надменность заставляют их продолжать. Позвольте мне сказать вам совершенно ясно: счастливого конца не будет», — подытожил Дотком.
