Главой департамента землепользования Екатеринбурга назначен Андрей Чернышов

Кроме этого, Алексей Орлов перезаключил контракты с заместителем главы Екатеринбурга Сергеем Плахониным, руководящий департаментом информационной политики и департаментом общественных связей, с заместителем главы Владимиром Гейко — департаментами ЖХК, жилищной политики и комитет экологии, а также с заместителем главы Константином Шевченко, руководящим департаментами культуры, соцполитки, образования и физкультуры.