Главой департамента землепользования Екатеринбурга назначен Андрей Чернышов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил главой департамента землепользования Андрея Чернышова. Это следует из данных администрации города. Ранее чиновник занимал пост замдиректора департамента архитектуры. На этом посту Андрей Чернышов сменил Геннадия Денисова, который теперь является заместителем директора того же департамента.
Кроме этого, Алексей Орлов перезаключил контракты с заместителем главы Екатеринбурга Сергеем Плахониным, руководящий департаментом информационной политики и департаментом общественных связей, с заместителем главы Владимиром Гейко — департаментами ЖХК, жилищной политики и комитет экологии, а также с заместителем главы Константином Шевченко, руководящим департаментами культуры, соцполитки, образования и физкультуры.