Десятки солдат ВСУ дезертировали после обстрела под Сумами

В Сумской области более 40 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины покинули позиции у села Грабовское.

В Сумской области более 40 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины покинули позиции у села Грабовское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел после огневого воздействия по позициям подразделения. Военнослужащие 119-й бригады теробороны оставили занятые рубежи в лесополосах южнее населенного пункта Грабовское.

Источник уточнил, что речь идет о более чем сорока военнослужащих, которые самовольно покинули места дислокации после обстрела.

Проблема дезертирства и самовольного оставления частей на Украине ранее неоднократно поднималась на уровне властей. Министр обороны страны Михаил Федоров сообщал, что число граждан, уклоняющихся от военной службы, оценивается примерно в два миллиона человек. По его словам, около 200 тысяч военнослужащих самовольно покинули воинские подразделения.

На фоне роста подобных случаев, как следует из материалов уголовных дел, в стране сформировался нелегальный рынок услуг по уклонению от службы. По данным следствия, организация побега из воинской части может стоить от 7 тысяч долларов.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года на Украине была введена всеобщая мобилизация, которая затем неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет.

Весной 2024 года украинские власти снизили нижний порог мобилизационного возраста до 25 лет. 18 мая того же года вступил в силу закон, усиливший меры мобилизации.

В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи, на которых фиксируются случаи принудительного задержания мужчин сотрудниками территориальных центров комплектования на улицах, в кафе, спортивных клубах и других общественных местах. Также периодически распространяется информация о применении силы в военкоматах.

