МИД России обвинил Секретариат ООН в молчании после удара по Брянску

У Москвы возникли вопросы к Секретариату ООН из-за отсутствия отдельной реакции на ракетный удар по Брянску. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала заявление представителя генерального секретаря ООН, в котором организация вновь подчеркнула недопустимость атак на гражданские объекты вне зависимости от территории их нанесения.
По словам Захаровой, подобная формулировка звучит регулярно и не сопровождается уточнениями по конкретным инцидентам. Представитель МИД РФ задалась вопросом о роли сотрудников Секретариата и представителей генсека организации.
Она подчеркнула, что деятельность структуры финансируется государствами — членами ООН, включая Россию. По словам дипломата, российская сторона своевременно выполняет финансовые обязательства перед организацией.
Поводом для заявления стал ракетный удар по Брянску 10 марта. По данным российских властей, атака была проведена Вооруженными силами Украины с использованием крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля».
Один из снарядов, как сообщалось, попал на территорию предприятия «Кремний Эл», где производятся микросхемы для мобильных устройств. Сообщалось также о повреждении гражданских объектов.
Ответственность за удар украинская сторона признала.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки погибли шесть человек. Еще 37 получили ранения. Глава региона назвал произошедшее терактом и заявил, что удар был нанесен по мирным жителям.
