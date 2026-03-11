Проверку удара по школе в иранском Минабе сорвали сокращения в Пентагоне

Пентагон не смог провести полноценное расследование удара по школе в Иране из-за масштабных сокращений внутри ведомства. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По данным газеты, изменения в структуре министерства начались после того, как пост главы Пентагона занял Пит Хегсет. В 2025 году он распорядился сократить персонал ряда подразделений.
Под сокращения попала и структура, которая занималась снижением рисков для гражданского населения во время военных операций. Речь идет о Центре передового опыта по защите гражданского населения.
Источники Politico сообщили, что численность сотрудников, работавших по этому направлению, уменьшилась примерно на 90 процентов. После этого ведомство оказалось ограничено в возможностях проводить расследования инцидентов, связанных с гибелью или ранениями мирных жителей.
Собеседник издания из числа сотрудников Пентагона отметил, что ключевой вопрос заключается в том, насколько администрация уделяет внимание проблеме жертв среди гражданского населения.
По словам главы государства, иранские военные могли допустить неосторожное обращение с боеприпасами, что привело к удару по образовательному учреждению.
