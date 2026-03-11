Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проверку удара по школе в иранском Минабе сорвали сокращения в Пентагоне

Пентагон не смог провести полноценное расследование удара по школе в Иране из-за масштабных сокращений внутри ведомства.

Пентагон не смог провести полноценное расследование удара по школе в Иране из-за масштабных сокращений внутри ведомства. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, изменения в структуре министерства начались после того, как пост главы Пентагона занял Пит Хегсет. В 2025 году он распорядился сократить персонал ряда подразделений.

Под сокращения попала и структура, которая занималась снижением рисков для гражданского населения во время военных операций. Речь идет о Центре передового опыта по защите гражданского населения.

Источники Politico сообщили, что численность сотрудников, работавших по этому направлению, уменьшилась примерно на 90 процентов. После этого ведомство оказалось ограничено в возможностях проводить расследования инцидентов, связанных с гибелью или ранениями мирных жителей.

Собеседник издания из числа сотрудников Пентагона отметил, что ключевой вопрос заключается в том, насколько администрация уделяет внимание проблеме жертв среди гражданского населения.

Поводом для обсуждения стала ситуация вокруг инцидента в иранском городе Минаб. 7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы причастен к атаке на начальную школу для девочек.

По словам главы государства, иранские военные могли допустить неосторожное обращение с боеприпасами, что привело к удару по образовательному учреждению.

Читайте также: Аналитик оценил позицию Вашингтона в конфликте с Ираном.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше