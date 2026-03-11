КСИР провел «самую мощную» волну ударов по целям США, заявили в Иране

Гостелерадиокомпания также приводит заявление пресс-службы КСИР о проведенной операции. Согласно данным из заявления, в ходе ударов второй раз обстрелу был подвергнут центр спутниковой связи на юге Тель-Авива, были атакованы военные центры в Беэр-Яаков, западном Иерусалиме, Хайфе, а также многочисленные цели США в Эрбиле и на 5-й морской базе США в регионе.