КСИР провел «самую мощную» волну ударов по целям США, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) провёл «самую мощную и грозную» с начала конфликта волну ударов по целям США и Израиля в регионе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

Источник: Reuters

«Тридцать седьмая волна операции “Правдивое обещание 4” стала самой мощной и грозной с начала войны», — говорится в сообщении.

Гостелерадиокомпания также приводит заявление пресс-службы КСИР о проведенной операции. Согласно данным из заявления, в ходе ударов второй раз обстрелу был подвергнут центр спутниковой связи на юге Тель-Авива, были атакованы военные центры в Беэр-Яаков, западном Иерусалиме, Хайфе, а также многочисленные цели США в Эрбиле и на 5-й морской базе США в регионе.

«Эта операция…, во время которой запуски ракет продлились более трех часов, а также были использованы сверхтяжелые ракеты “Хоррамшахр”, была осуществлена в многоуровневом и непрерывном порядке против баз США и сионистского режима», — говорится в заявлении КСИР.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

