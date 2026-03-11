Ричмонд
Экс-разведчик Риттер заявил, что войну на Ближнем Востоке выиграл Иран

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Риттер заявил, что войну на Ближнем Востоке выиграл Иран, американцы же не достигли своих целей.

Конфликт на Ближнем Востоке выиграл Иран, США — своих целей не достигли, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Эта война никогда не касалась иранского военно-морского флота. Поэтому неважно, сколько кораблей мы потопим. Речь всегда шла об иранских ракетах. И сможем ли мы их сбить (не можем) или предотвратить их запуск (мы этого не сделаем). Мы не достигли своей цели. Иран добился своего. Это означает поражение для команды США», — написал Риттер в социальной сети X*.

Он рекомендовал смотреть на реальные факты.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком предрек США крупнейшую в их истории депрессию.

