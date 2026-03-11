Экс-разведчик Риттер заявил, что войну на Ближнем Востоке выиграл Иран

«Эта война никогда не касалась иранского военно-морского флота. Поэтому неважно, сколько кораблей мы потопим. Речь всегда шла об иранских ракетах. И сможем ли мы их сбить (не можем) или предотвратить их запуск (мы этого не сделаем). Мы не достигли своей цели. Иран добился своего. Это означает поражение для команды США», — написал Риттер в социальной сети X*.