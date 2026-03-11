Ричмонд
В Госдуме назвали ракетный удар ВСУ по Брянску военным преступлением

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это военное преступление. Такое мнение в среду, 11 марта, выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик по поводу ракетного удара по Брянску.

Парламентарий считает, что атака на город была спланирована с учетом максимального нанесения ущерба и числа пострадавших.

— Подобными атаками киевский режим доказал, что идет путем фашистов, прославившихся карательными операциями и чудовищными преступлениями против человечества, — цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, заявила об украинизации секретариата ООН из-за необъективности его реакции на удары по Брянску.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате удара по предприятию в Брянске ракетами ВСУ шестеро мирных граждан погибли и еще 37 получили ранения.

Кроме того, 9 марта дрон ВСУ ударил по автозаправочной станции в Токмакском округе Запорожской области, после чего осколки аппарата повредили автобус спортивной школы.

