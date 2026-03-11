Хинкл заявил, что Дубай превратился в город-призрак

Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Дубай, превратился в город-призрак из-за ответных ударов Ирана, заявил американский политик и блогер Джексон Хинкл.
«Дубай превратился в “город-призрак”», — написал он в социальной сети X* и поделился соответствующим видео.
На кадрах неизвестный мужчина идет по абсолютно пустому городу — мегаполису, который ранее считался символом роскошной жизни.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке, в том числе и в ОАЭ.
Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что войну на Ближнем Востоке выиграл Иран, достигнув своих целей.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.