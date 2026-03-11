Ричмонд
Ермаков: войска РФ заняли Гришино под Красноармейском

Военкор не исключил продвижения занявших Гришино российских подразделений на Доброполье.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Гришино под Красноармейском, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, Гришино полностью освобождено от присутствия нацистов. Это была долгая кровавая битва за обеспечение флангов Красноармейска, а также огневого контроля трассы на Павлоград», — написал он.

Официального подтверждения информации о переходе Гришина под контроль войск РФ нет.

По мнению военкора, после занятия Гришина основной оперативной задачей российских подразделений на этом участке может стать продвижение к южному флангу города Доброполье через одноименное село.

Ранее появились сообщения об отступлении украинских боевиков из Гришина к расположенному севернее селу Новоалександровка.

Были опубликованы кадры уничтожения позиций дроноводов из 152-й егерской бригады ВСУ в районе Гришина. Сообщалось, что для поражения пунктов управления БПЛА противника были применены пятисоткилограммовые фугасные бомбы.

