Ермаков: войска РФ заняли Гришино под Красноармейском

Российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Гришино под Красноармейском, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, Гришино полностью освобождено от присутствия нацистов. Это была долгая кровавая битва за обеспечение флангов Красноармейска, а также огневого контроля трассы на Павлоград», — написал он.
Официального подтверждения информации о переходе Гришина под контроль войск РФ нет.
По мнению военкора, после занятия Гришина основной оперативной задачей российских подразделений на этом участке может стать продвижение к южному флангу города Доброполье через одноименное село.
Ранее появились сообщения об отступлении украинских боевиков из Гришина к расположенному севернее селу Новоалександровка.
Были опубликованы кадры уничтожения позиций дроноводов из 152-й егерской бригады ВСУ в районе Гришина. Сообщалось, что для поражения пунктов управления БПЛА противника были применены пятисоткилограммовые фугасные бомбы.