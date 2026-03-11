Захарова опубликует сведения о посещении Бучи иностранными чиновниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ближайшее время опубликует детализированный список иностранных должностных лиц, посетивших город Буча после событий апреля 2022 года.
«Я сегодня обязательно опубликую список не только стран, а конкретных представителей ещё с датами посещения Бучи», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.
По словам дипломата, в перечень войдут лидеры стран, правительства, министры иностранных дел и представители международных организаций. Захарова подчеркнула, что многие из них посещали населённый пункт не один раз.
«Это в той самой Буче, по которой нет никаких фактов, ни имен, ни могил, ни фотографий погребений, ничего, ни родственников жертв — ноль», — отметила дипломат.
По её словам, иностранные представители едут туда «как на сакральное место лжи».
«Теперь вы сможете сравнить с тем, какую реакцию выдают, очень важно, эти же страны в связи с доказанной гибелью детей в школе в Иране», — добавила Захарова.
Ранее председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил провокацию Киева в Буче с ложью о «голодоморе» на Украине.