«Южный Урал — спортивная столица»: Текслер рассказал, как крупные турниры меняют Челябинскую область

Престижные спортивные соревнования в Челябинской области становятся одним из главных драйверов развития спорта в регионе. Ежегодно после крупных всероссийских и международных турниров в спортшколы и секции происходит приток воспитанников, рассказал губернатор Алексей Текслер газете «Губерния».
— Челябинскую область по праву называют спортивной столицей Урала, мы входим в число ведущих спортивных регионов страны. Каждый год принимаем на своих площадках престижные турниры федерального и международного масштаба. Этот год не исключение.
Глава региона подчеркнул, что в последние годы Челябинская область регулярно становится площадкой для крупных соревнований. Так, недавно в Челябинск завершился этап Гран-при России по фигурному катанию, а чуть раньше в Златоуст прошел финал Кубка России по биатлону.
На турниры приезжают сильнейшие спортсмены страны, известные тренеры и тысячи болельщиков. Губернатор уточнил, в этом году гости также отметили высокий уровень организации соревнований. Такие события не остаются без внимания детей и молодежи:
— После каждого крупного турнира в спортшколы и секции приходят новые ребята с горящими глазами, наши будущие чемпионы. Мы создаем все условия, чтобы Челябинская область оставалась одним из самых спортивных регионов страны.
Спортивная инфраструктура, по мнению Текслера, становится визитной карточкой региона. Он напомнил, что биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой, горнолыжный курорт Солнечная Долина, а также крупные ледовые арены в Челябинске и Магнитогорске уже давно стали брендами, известными каждому болельщику.
При этом регион остается открытым и для международных турниров, а драйвером развития спорта становится не только проведение соревнований, но и модернизация спортивной инфраструктуры, строительство новых объектов, поддержка профессиональных спортсменов и любительских команд.