Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл ряд стратегических рабочих встреч в Москве

Их спикеру верхней палаты парламента РФ передал Виталий Хоценко от омских ребятишек и их родителей. Дело в том, что уже не первый год при поддержке Совета Федерации в Омской области проходит модернизация детских оздоровительных лагерей. Так, за три года построено девять современных жилых модулей почти на 50 мест каждый, капитально отремонтированы четыре столовые и четыре медицинских пункта. Всё это — комфорт и безопасность детского отдыха. Виталий Хоценко подчеркнул, что регион планирует дальнейшее участие в данной программе. Также на встрече речь шла о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, и губернатор заверил Валентину Матвиенко, что это направление работы для региона одно из самых приоритетных.