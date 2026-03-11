Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл ряд стратегических рабочих встреч в Москве

Их спикеру верхней палаты парламента РФ передал Виталий Хоценко от омских ребятишек и их родителей. Дело в том, что уже не первый год при поддержке Совета Федерации в Омской области проходит модернизация детских оздоровительных лагерей. Так, за три года построено девять современных жилых модулей почти на 50 мест каждый, капитально отремонтированы четыре столовые и четыре медицинских пункта. Всё это — комфорт и безопасность детского отдыха. Виталий Хоценко подчеркнул, что регион планирует дальнейшее участие в данной программе. Также на встрече речь шла о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, и губернатор заверил Валентину Матвиенко, что это направление работы для региона одно из самых приоритетных.
Будет обновление.
На рабочей встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым шла речь об ином важном направлении работы — о комплексном обновлении образовательной инфраструктуры Омской области. Благодаря поддержке президента страны, реализации Народной программы партии «Единая Россия» и личному участию министра просвещения планируется до 2028 года привести в порядок более 110 школ, детских садов и колледжей.
В этом году работы пройдут в 41 учреждении Омской области — это школы, детские сады и общежития. Между тем потребность в капремонте учреждений образования сохраняется, поэтому регион планирует и дальше принимать участие в отборах минпросвещения РФ — отметил на встрече глава Омской области. Ещё одна тема — это обновление парка школьных автобусов. Виталий Хоценко назвал цифру — в регионе ежедневно к образовательным учреждениям подвозят порядка 17 тысяч учеников, поэтому модернизация этого транспорта очень важна. В завершение Виталий Хоценко пригласил Сергея Кравцова посетить Омскую область, так как в 2026 году Омск носит почётное звание Культурной столицы, и в регионе запланированы мероприятия, рассчитанные прежде всего на детей и молодёжь.
Межвузовский кампус.
С министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым Виталий Хоценко обсудил модернизацию вузовской инфраструктуры и создание межвузовского кампуса. Первое направление начало реализовываться с прошлого года благодаря федеральной поддержке, и эта работа продолжится в текущем году.
Что же касается создания межвузовского кампуса, то губернатор напомнил, что омский проект был представлен летом 2025 года в ходе рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Омскую область. Планируется, что участниками межвузовского кампуса станут семь омских вузов и три научных центра. В состав объектов предполагается включить технопарк, современные учебно-лабораторные корпуса, а также гостиничную инфраструктуру для студентов и учёных.
Точки роста региона.
Именно этой теме была посвящена рабочая встреча Виталия Хоценко с председателем правления Сбера Германом Грефом. Стороны обсудили совместные проекты региона и банка, остановились на инициативах, связанных с развитием высокотехнологичных направлений, созданием условий для закрепления молодых специалистов и профессионалов в регионе. Также на встрече зашла речь о проведении мероприятий в рамках статуса Культурной столицы России.
Развитие АПК.
Министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут губернатор Омской области рассказал о том, как агропромышленный комплекс региона отработал 2025 год, как готовится к новой посевной. Так, в 2025 году с полей собрано порядка 4,2 миллиона тонн зерна, и такой результат, несмотря на непростые климатические условия, регион демонстрирует уже второй год подряд.
Отдельное внимание на встрече уделили и реализации президентской программы «Комплексное развитие сельских территорий». Виталий Хоценко поблагодарил министра за поддержку Омской области. Благодаря программе в Калачинске построен и открыт современный спортивный комплекс с ледовой ареной «Сибиряк», это теперь новая точка притяжения для жителей. В 2026 году федеральные средства направлены на развитие и обновление инфраструктуры Любинского района.
Также стороны обсудили перспективные инвестиционные инициативы. В частности, поговорили о планах строительства нового завода по производству мороженого, что позволит создать дополнительные рабочие места и укрепить перерабатывающий сектор агропромышленного комплекса региона.
Главное — предотвратить.
Меры по предотвращению пожаров и паводков в Омской области — эти вопросы Виталий Хоценко обсудил на встрече с главой МЧС Александром Куренковым. Губернатор отметил, что 2025 год выдался для региона относительно спокойным, а вот нынешняя зима выдалась довольно снежной, что потребует от властей повышенного внимания к прохождению паводкового периода. Также прогнозируется подъём грунтовых вод. И здесь очень важно, как подчеркнул Виталий Хоценко, действовать на опережение. Глава МЧС России выразил готовность поддержать Омскую область в организации мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.
