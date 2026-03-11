Продвигающиеся в Шосткинском районе Сумской области российские подразделения взяли под контроль село Червоная Заря, сообщил в среду связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«Группировка войск “Север” освободила село Червоная Заря», — говорится в публикации.
По информации источников канала, штурмовикам 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса удалось в ходе ожесточенных боев выбить боевиков 101-й бригады теробороны ВСУ с позиций в районе Червоной Зари и занять село, зачистив леса в его окрестностях.
Сообщается, что российские военные, взяв под контроль Червоную Зарю, пресекли нанесение противником ударов из района этого села по гражданской инфраструктуре на территории Брянской области.
Напомним, 3 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными сумского села Бобылевка, расположенного неподалеку от Червоной Зари.