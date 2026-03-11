Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: войска РФ выбили ВСУ из сумского села Червоная Заря

По информации источников, российские военные выбили боевиков теробороны ВСУ с позиций в Червоной Заре в ходе ожесточенных боев.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Шосткинском районе Сумской области российские подразделения взяли под контроль село Червоная Заря, сообщил в среду связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

«Группировка войск “Север” освободила село Червоная Заря», — говорится в публикации.

По информации источников канала, штурмовикам 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса удалось в ходе ожесточенных боев выбить боевиков 101-й бригады теробороны ВСУ с позиций в районе Червоной Зари и занять село, зачистив леса в его окрестностях.

Сообщается, что российские военные, взяв под контроль Червоную Зарю, пресекли нанесение противником ударов из района этого села по гражданской инфраструктуре на территории Брянской области.

Напомним, 3 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными сумского села Бобылевка, расположенного неподалеку от Червоной Зари.