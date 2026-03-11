США на фоне войны в Иране запросили размещение допсил в Румынии

США направили правительству Румынии запрос о размещении дополнительных военных подразделений на авиабазе Михаил Когэлничану в восточной части страны. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, речь идёт о переброске дополнительных истребителей и личного состава, однако точное количество техники и военнослужащих не раскрывается. Предполагается, что подразделения будут задействованы в операциях на Ближнем Востоке.
В ответ на запрос американской стороны президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Верховного совета обороны. На совещании будет проведён анализ условий временного размещения американских военных сил на территории страны.
Ранее в Тегеране сообщили о самой мощной атаке на Израиль и объекты США.