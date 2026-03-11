Ричмонд
Иран попросил страны Персидского залива показать укрытия военных США

Иран просит страны Персидского залива указать на местоположение убежищ на их территории, где укрываются военнослужащие США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи обратился к странам Персидского залива с просьбой предоставить информацию о местах нахождения убежищ на их территориях, где укрываются военные США и Израиля.

По данным агентства DefaPress, Шекарчи призвал мусульманские народы региона и их правительства помочь в выявлении укрытий американо-сионистских сил (подразумеваются США и Израиль), чтобы избежать жертв среди местного населения и обеспечить более точное нанесение ударов по тем, кто использует людей региона в качестве живого щита.

Ранее сообщалось, что сразу несколько американских военных баз были атакованы иранскими военными.

