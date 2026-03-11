Иран попросил страны Персидского залива показать укрытия военных США

По данным агентства DefaPress, Шекарчи призвал мусульманские народы региона и их правительства помочь в выявлении укрытий американо-сионистских сил (подразумеваются США и Израиль), чтобы избежать жертв среди местного населения и обеспечить более точное нанесение ударов по тем, кто использует людей региона в качестве живого щита.
Ранее сообщалось, что сразу несколько американских военных баз были атакованы иранскими военными.
