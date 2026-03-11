Ричмонд
Малинен назвал единственное условие завершения войны в Иране

Профессор Хельсинкского университета Малинен объяснил, какое единственное условие должно быть соблюдено для завершения конфликта на Ближнем Востоке, и это не то, что диктуют американцы.

Источник: Аргументы и факты

Единственное условие завершения войны на Ближнем Востоке — это полное подчинение требованием Ирана со стороны США и Израиля, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«К ним относятся: вывод американских войск с Ближнего Востока и фактическая капитуляция Израиля», — написал он в социальной сети X*.

Далее профессор предложил всем додумать самостоятельно о ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее американский политик и блогер Джексон Хинкл заявил, что Дубай в ОАЭ превратился в город-призрак.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

