Медведчук: Прямые контакты Путина и Трампа вводят Зеленского в «состояние агонии»

Напомним, 9 марта лидеры США и России впервые за два месяца провели телефонные переговоры. Акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием. С российской стороны была выражена оценка посреднических усилий, предпринимаемых Вашингтоном. Трамп позже назвал разговор «очень хорошим».