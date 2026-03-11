Что известно о новом министре науки Нижегородской области

С 1996 по 2012 год Анисимов работал в этом вузе на различных должностях на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности, в том числе занимал должность доцента. В 2012—2014 годах он трудился на кафедре общей и неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в химии Кубанского госуниверситета в Краснодаре. В 2014—2023 годах Анисимов работал в различных коммерческих структурах, где занимал должности инженера и руководителя службы охраны труда.