Что известно о новом министре науки Нижегородской области

Виктор Анисимов родился в 1973 году в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
В 1996 году он окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет.
С 1996 по 2012 год Анисимов работал в этом вузе на различных должностях на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности, в том числе занимал должность доцента. В 2012—2014 годах он трудился на кафедре общей и неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в химии Кубанского госуниверситета в Краснодаре. В 2014—2023 годах Анисимов работал в различных коммерческих структурах, где занимал должности инженера и руководителя службы охраны труда.
Одновременно, с 2017 по 2023 год, преподавал в Краснодарском многопрофильном институте дополнительного образования и возглавлял в нем центр дополнительного профессионального образования. С 2020 по 2025 год он руководил унитарной некоммерческой организацией «Кубанский научный фонд».
С конца 2025-го работал помощником губернатора Краснодарского края. Виктор Анисимов — кандидат технических наук. Он награжден наградами Заксобрания Краснодарского края, Союза машиностроителей России и министерства экономики Краснодарского края.
Напомним, что министерство науки и высшего образования появилось в правительстве Нижегородской области с января 2026 года. До назначения Анисимова в должности и.о. министра была зампред правительства региона Екатерина Солнцева.
Ранее сообщалось, что новым замом Глеба Никитина станет Сергей Половников.