Тегеран отверг обвинение в планах превентивного удара по США

Приписываемое Ирану обвинение в планах первым нанести удар по США не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в соцсети X.

Источник: ТАСС

«Утверждение о том, что Иран планировал нанести удар по США или американским вооруженным силам, будь то превентивный или упреждающий, является чистой ложью», — написал он.

Глава ведомства заверил, что единственной целью подобных обвинений является оправдание операции американской и израильской сторон против Ирана.

28 февраля после начала военной операции американский президент Дональд Трамп заявил, что действия Ирана представляли прямую угрозу Соединенным Штатам.

«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — сказал Трамп и добавил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Израиль тогда назвал нанесенные удары «превентивными».

Москва назвал атаку «безрассудным шагом» и отметила, что удары являлись «спланированном и неспровоцированном актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства».

