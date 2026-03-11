Тегеран отверг обвинение в планах превентивного удара по США

Глава ведомства заверил, что единственной целью подобных обвинений является оправдание операции американской и израильской сторон против Ирана.
28 февраля после начала военной операции американский президент Дональд Трамп заявил, что действия Ирана представляли прямую угрозу Соединенным Штатам.
«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — сказал Трамп и добавил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Израиль тогда назвал нанесенные удары «превентивными».
Москва назвал атаку «безрассудным шагом» и отметила, что удары являлись «спланированном и неспровоцированном актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства».