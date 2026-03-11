Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовое судно атаковано в Ормузском проливе, на борту вспыхнул пожар

В Ормузском проливе горит грузовое судно. Пожар вызван попаданием снаряда, заявили в Управлении морских торговых операций Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Грузовое судно получило повреждения в результате попадания снаряда в Ормузском проливе, что вызвало возгорание на борту. Экипаж покидает судно, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошёл в 11 морских милях к северу от побережья Омана в акватории стратегически важного пролива. По данным UKMTO, судно запросило экстренную помощь после обстрела.

Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой морской торговли, через который проходит значительная часть нефтегрузов.

Ранее агентство Reuters писало, что ВМС США почти каждый день отказывают представителям судоходных компаний в сопровождении судов и танкеров через Ормузский пролив, заявляя о высоких рисков для безопасности.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше