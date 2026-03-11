Грузовое судно атаковано в Ормузском проливе, на борту вспыхнул пожар

Грузовое судно получило повреждения в результате попадания снаряда в Ормузском проливе, что вызвало возгорание на борту. Экипаж покидает судно, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошёл в 11 морских милях к северу от побережья Омана в акватории стратегически важного пролива. По данным UKMTO, судно запросило экстренную помощь после обстрела.
Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой морской торговли, через который проходит значительная часть нефтегрузов.
Ранее агентство Reuters писало, что ВМС США почти каждый день отказывают представителям судоходных компаний в сопровождении судов и танкеров через Ормузский пролив, заявляя о высоких рисков для безопасности.