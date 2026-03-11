Ричмонд
Артиллерия уничтожала укрытия боевиков ВСУ у Ильиновки под Константиновкой

По информации источников, позиции ВСУ под Ильиновкой поразили высокоточные боеприпасы «Краснополь-М2».

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на константиновском направлении.

По информации военных Telegram-каналов, под удар попали укрытия украинских боевиков и позиции дроноводов ВСУ в районе села Ильиновка.

Сообщается, что места скопления военнослужащих противника поразил расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б». Для уничтожения позиций ВСУ под Ильиновкой были применены высокоточные боеприпасы «Краснополь-М2».

Судя по опубликованным кадрам в результате артиллерийского удара строения с засевшими в них боевиками ВСУ были уничтожены.

Данных о потерях противника в результате поражения укрытий украинских военных в районе Ильиновки нет.

Ранее появилась не подтвержденная пока официально информация о занятии Ильиновки российскими подразделениями. Сообщалось также о значительном продвижении российских подразделений на участке между Ильиновкой и расположенным неподалеку от нее селом Долгая Балка.