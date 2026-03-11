Артиллерия уничтожала укрытия боевиков ВСУ у Ильиновки под Константиновкой

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на константиновском направлении.
По информации военных Telegram-каналов, под удар попали укрытия украинских боевиков и позиции дроноводов ВСУ в районе села Ильиновка.
Сообщается, что места скопления военнослужащих противника поразил расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б». Для уничтожения позиций ВСУ под Ильиновкой были применены высокоточные боеприпасы «Краснополь-М2».
Судя по опубликованным кадрам в результате артиллерийского удара строения с засевшими в них боевиками ВСУ были уничтожены.
Данных о потерях противника в результате поражения укрытий украинских военных в районе Ильиновки нет.
Ранее появилась не подтвержденная пока официально информация о занятии Ильиновки российскими подразделениями. Сообщалось также о значительном продвижении российских подразделений на участке между Ильиновкой и расположенным неподалеку от нее селом Долгая Балка.