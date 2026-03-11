Захарова заявила о вопросах к ООН из-за реакции на удары ВСУ по Брянску

Захарова указала, что в заявлении представителя генсека ООН говорилось, что представители организации «традиционно или обычно выступают против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили». Представитель МИД РФ поинтересовалась, зачем вообще нужны представители генсека ООН и сотрудники Секретариата, раз эта фраза повторяется постоянно, и в нее не вносится никаких дополнений.