Захарова заявила о вопросах к ООН из-за реакции на удары ВСУ по Брянску

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник» обратила внимание на отсутствие должной реакции со стороны ООН на удары Киева по Брянску, в связи с чем, по словам дипломата, у России возникают вопросы к Секретариату организации.
Захарова указала, что в заявлении представителя генсека ООН говорилось, что представители организации «традиционно или обычно выступают против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили». Представитель МИД РФ поинтересовалась, зачем вообще нужны представители генсека ООН и сотрудники Секретариата, раз эта фраза повторяется постоянно, и в нее не вносится никаких дополнений.
«Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны — члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что про Бучу Секретариат ООН много чего рассказывал, а «остальное не видит».
Ранее Захарова пообещала опубликовать данные о посещении Бучи иностранными чиновниками.
Напомним, 10 марта ВСУ атаковали Брянск с использованием крылатых ракет Storm Shadow. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что есть погибшие среди мирных жителей.