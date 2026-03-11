Малинен заявил, что Израиль ждет полное обезглавливание Ираном

Израиль ждет полное обезглавливание Ираном, несмотря на то, что неизбежное пока оттягивается достаточными оборонительными возможностями (как кинетическими, так и средствами радиоэлектронной борьбы), предоставленными американцами, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Хотя некоторые могут рассматривать это как положительный момент, это лишь затягивает неизбежное и, что наиболее тревожно, оставляет Ормузский пролив закрытым. На данном этапе президенту Трампу следует отступить и позволить Ирану и Израилю самим разобраться в ситуации», — написал он в социальной сети X*.
Малинен попросил президента США Дональда Трампа спасти экономику и не дать всему миру упасть в пропасть вслед за Израилем.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
