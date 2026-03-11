Елена Москвичева стала руководителем аппарата администрации Самары

Заместителем главы Самары — руководителем аппарата городской администрации стала Елена Москвичева. Ее назначили на эту должность с 11 марта. Владимир Терентьев покинул ее по собственному желанию. Об этом сообщили в мэрии.
«Елена Юрьевна окончила Самарский педагогический институт им. Куйбышева и Московский городской педагогический университет. Свой трудовой путь начала в сфере образования, которой отдала почти 15 лет», — рассказали в пресс-службе.
Она проработала в школе № 75, в центре развития образования, координировала деятельность муниципальных образовательных учреждений в Железнодорожном и Советском районах. Была замглавы администрации Железнодорожного района.
В 2018 году женщина уже являлась замглавы Самары — руководителем аппарата администрации. Но с 2023-го занимала должность советника мэра.