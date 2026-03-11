Ричмонд
Малинен заявил, что Иран победил Израиль и США менее чем за две недели

Профессор Хельсинкского университета Малинен заявил, что иранцы смогли менее чем за две недели одержать победу над американцами и израильтянами.

Военнослужащие Ирана смогли победить менее чем за две недели две страны — США и Израиль, которые объединили свои военные мощности, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Вам необходимо понимать, что Иран, скорее всего, одержал победу над объединённой военной мощью Израиля и США менее чем за две недели. Подумайте над этим», — написал он в социальной сети X*.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Малинен заявил, что Израиль ждет полное обезглавливание Ираном, оборонительные средства израильтян, предоставленные американцами, пока просто отсрочивают неизбежное.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

