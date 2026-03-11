Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил, как элиты Ирана сплотились перед лицом внешней угрозы

Иранские элиты проявили редкую сплочённость на фоне внешнего давления. Об этом рассказал политолог Павел Селезнев.

По его словам, единогласное избрание нового верховного лидера — Моджтабы Хаменеи, сына погибшего аятоллы Али Хаменеи — показывает, что внутренних конфликтов в стране нет. Именно этого не ожидали США и Израиль, рассчитывавшие на раскол, рассказал эксперт в интервью Пятому каналу.

«Его отец давно рассматривал возможность передать власть сыну», — отметил Селезнев.

Эксперты также предупреждают, что эскалация на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива, по которому почти прекратилось судоходство, могут спровоцировать мировой экономический кризис.

Напомним, ранее Иран провёл самую мощную атаку на Израиль и объекты США с начала конфликта. По данным иранского телевидения, удары наносились по территории еврейского государства и американским объектам в течение нескольких часов и включали пуски ракет, а также запуск беспилотников.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше