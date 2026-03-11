Al Mayadeen: у Ирана есть условия для возобновления переговоров с США

«У нас очень горький опыт общения с американцами. В прошлом году, в июне, мы вели с ними переговоры, и они напали на нас прямо посреди переговоров. В этом году они пытались убедить нас, что теперь все по-другому. Они уверяли, что хотят мирным путем решить ядерный вопрос Ирана. И мы согласились. Но после трех раундов переговоров и после того, как американская команда на переговорах сама заявила, что мы добились большого прогресса, они все равно напали. Поэтому я думаю, что переговоры с американцами больше не будут стоять на повестке дня», — объяснил Арагчи.