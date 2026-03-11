Мэр Омска утвердил новые требования к благоустройству

С учетом застройки, интенсивности использования и наличия уникальных объектов выделены шесть территориальных зон и категорий улиц. У каждой — свои нюансы: особенности зонирования, выбор покрытий, освещение, а также малые архитектурные формы — те самые скамейки и урны, которые теперь должны радовать глаз и соответствовать единому стандарту.