Мэр Омска утвердил новые требования к благоустройству

В Омске утверждены требования к элементам благоустройства, которые теперь будут предъявляться на всех этапах формирования единого визуального городского пространства. Об этом в своем телеграм-канале в среду, 11 марта 2026 года, сообщил мэр города Сергей Шелест.
По словам градоначальника, новые правила в первую очередь коснутся участков и объектов в границах территорий общего пользования, красных линий и улично-дорожной сети — особенно там, где до сих пор отсутствуют согласованные дизайн-проекты.
С учетом застройки, интенсивности использования и наличия уникальных объектов выделены шесть территориальных зон и категорий улиц. У каждой — свои нюансы: особенности зонирования, выбор покрытий, освещение, а также малые архитектурные формы — те самые скамейки и урны, которые теперь должны радовать глаз и соответствовать единому стандарту.
Особое внимание решено уделить историческому центру города.
«При разработке проектов рекомендуется применять нейтральную палитру покрытий, использовать материалы светлых тонов, использовать подземную прокладку кабелей наружного освещения, связи и электроснабжения, а также отказаться от ограждений, заменив их на живую изгородь и контейнерное озеленение», — подчеркнул Сергей Шелест.
В ближайших планах мэрии — утверждение единых требований к архитектурному освещению и оформлению знаково-информационных систем.