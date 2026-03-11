Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры поражения пункта дислокации ССО ВСУ на острове Змеином

По информации источников, пункт временной дислокации боевиков сил спецопераций ВСУ на Змеином поразили универсальные межвидовые планирующие боеприпасы.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения удара по боевикам сил спецопераций ВСУ на острове Змеином в Одесской области опубликовал в среду Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников канала, удар нанесен по выявленному на острове пункту временной дислокации военнослужащих центра спецопераций «Юг» ВСУ.

Сообщается, что для поражения места скопления боевиков противника было применено высокоточное оружие — универсальные межвидовые планирующие боеприпасы (УМПБ).

Данных о потерях ВСУ в результате поражения пункта временной дислокации ССО ВСУ на острове нет.

Удар по украинским боевикам на Змеином прокомментировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Итоги известны только в плане эвакуации катерами пострадавшего и погибшего персонала. По слухам, привезли следующую партию военных и строителей, которые займутся восстановлением узлов связи», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами позиций дроноводов ВСУ в районе села Гришино на красноармейском направлении и украинских морпехов в окрестностях Ивановки в Днепропетровской области.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше