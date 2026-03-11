Появились кадры поражения пункта дислокации ССО ВСУ на острове Змеином

Кадры нанесения удара по боевикам сил спецопераций ВСУ на острове Змеином в Одесской области опубликовал в среду Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, удар нанесен по выявленному на острове пункту временной дислокации военнослужащих центра спецопераций «Юг» ВСУ.
Сообщается, что для поражения места скопления боевиков противника было применено высокоточное оружие — универсальные межвидовые планирующие боеприпасы (УМПБ).
Данных о потерях ВСУ в результате поражения пункта временной дислокации ССО ВСУ на острове нет.
Удар по украинским боевикам на Змеином прокомментировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Итоги известны только в плане эвакуации катерами пострадавшего и погибшего персонала. По слухам, привезли следующую партию военных и строителей, которые займутся восстановлением узлов связи», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами позиций дроноводов ВСУ в районе села Гришино на красноармейском направлении и украинских морпехов в окрестностях Ивановки в Днепропетровской области.