Как Казахстан возвращает своих граждан из зоны ближневосточного конфликта

«Никогда раньше я не испытывала такого страха за свою жизнь и такой острой мысли, что могу больше никогда не увидеть свою семью. Я уезжала в командировку, а дети и муж остались в Алматы. В какой-то момент это расстояние показалось бесконечным. К счастью, наш МИД отреагировал очень быстро, и благодаря его работе нам удалось вернуться домой. В такие моменты особенно остро чувствуешь гордость за то, что являешься гражданином Казахстана, для которого судьба и безопасность каждого человека, даже находящегося за тысячи километров от дома, действительно имеют значение», — делится эмоциями алматинка Асия.