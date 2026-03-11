В США признали, что Иран бьет по самым слабым местам американской армии

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны США заявили, что иранские военные наносят удары по уязвимым точкам американских сил. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times, перевод статьи сделал aif.ru.
По словам двух представителей Пентагона, иранская армия целенаправленно атакует ключевые элементы инфраструктуры США в регионе. В частности, удары наносились по системам противовоздушной обороны и радиолокационным станциям. Кроме того, иранские беспилотники атаковали гостиницы, где размещаются американские военные.
Собеседники издания отметили, что уже сам факт того, что Иран выдерживает совместные удары США и Израиля, власти в Тегеране могут представить как собственную победу.
По данным Пентагона, за 11 дней конфликта погибли семь американских военнослужащих, ещё 140 получили ранения. При этом 108 из них уже вернулись к службе.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.