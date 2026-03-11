Песков: ответ на удар по Брянску определят военные РФ

«Это будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля.
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ответ на удары ВСУ по Брянску определят российские военные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что военные работают планомерно, а СВО должна увенчаться успехом, чтобы исключить подобные атаки со стороны киевского режима.