Песков: ответ на удар по Брянску определят военные РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ответ на удары ВСУ по Брянску определят российские военные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что военные работают планомерно, а СВО должна увенчаться успехом, чтобы исключить подобные атаки со стороны киевского режима.

