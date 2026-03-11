Ричмонд
Иран атаковал Израиль и американские базы сотнями ракет и дронов

Иран в ночь на 11 марта провел крупнейшую атаку по территории Израиля и объектам США на Ближнем Востоке с начала текущей эскалации конфликта.

Иран в ночь на 11 марта провел крупнейшую атаку по территории Израиля и объектам США на Ближнем Востоке с начала текущей эскалации конфликта. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

По данным телеканала, удар стал 37-й волной операции под названием «Правдивое обещание — 4». В Тегеране заявили, что эта фаза стала самой масштабной из всех проведенных в рамках операции.

Сообщается, что атака продолжалась не менее трех часов. Для ударов использовались ракеты и беспилотные летательные аппараты.

По информации иранского телевидения, во время операции применялись сверхтяжелые баллистические ракеты «Хорремшехр».

Среди целей были названы центр спутниковой связи недалеко от Тель-Авива, а также военные объекты Израиля в Хайфе и Западном Иерусалиме.

Кроме того, как утверждает иранская сторона, удары наносились по объектам США в регионе. В частности, речь идет об американских военных базах в городе Эрбиль в Ираке и на территории Кувейта.

