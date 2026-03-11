Зачем Трамп звонил Путину и как разговор связан с ценой на нефть

Дональд Трамп после разговора с Путиным оценил переговоры как «очень хорошие». Он уточнил, что беседа велась в присутствии множества людей с обеих сторон. Он указал, что обсудил с российским коллегой американо-израильскую операцию в Исламской Республике, и добавил, что Кремль предложил помощь в урегулировании противостояния на Ближнем Востоке и подчеркнул необходимость сосредоточиться на разрешении украинского кризиса.