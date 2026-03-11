Зачем Трамп звонил Путину и как разговор связан с ценой на нефть

Что стороны рассказали о переговорах
Помощник российского президента Юрий Ушаков после переговоров сообщил, что стороны затронули ряд крайне важных тем, связанных с международной обстановкой. Он уточнил, что президенты поговорили о происходящем в Иране, а также о продолжении урегулирования конфликта на Украине.
Ушаков добавил, что Путин высказал свои соображения относительно разрешения противостояния США, Израиля и Исламской Республики. Трамп объяснил, как он видит ситуацию в Иране.
По словам помощника президента, президенты также обсудили происходящее в Венесуэле с учетом положения дел на мировом рынке нефти.
Дональд Трамп после разговора с Путиным оценил переговоры как «очень хорошие». Он уточнил, что беседа велась в присутствии множества людей с обеих сторон. Он указал, что обсудил с российским коллегой американо-израильскую операцию в Исламской Республике, и добавил, что Кремль предложил помощь в урегулировании противостояния на Ближнем Востоке и подчеркнул необходимость сосредоточиться на разрешении украинского кризиса.
Чуть позже Трамп, выступая перед журналистами, объявил о планах снять часть санкций с других стран, связанных с нефтяным сектором, которые позволят отдельным юридическим лицам совершать ранее запрещенные сделки. Глава Белого дома уточнил, что отказ от ограничений будет действовать, пока по Ормузскому проливу не восстановится судоходство.
6 марта министерство финансов США согласовало оформление для Индии 30-дневной лицензии на приобретение российской нефти, которая уже находится в танкерах. Европейских союзников США заверили, что снижение санкционного давления в отношении России временное.
Как война в Иране повлияла на экономику в мире и США
Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку мировых цен на нефть. 9 марта баррель марки нефти Brent стоил на торгах 119 долларов. Затем цена упала до 100 долларов. 11 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже составляла около 90 долларов.
Цены на бензин в США подскочили до 3,32 доллара за галлон, пишет «Лента.ру». По данным The New York Times, с конца февраля по 10 марта средняя цена на бензин выросла на 17%. По результатам совместного опроса агентства Reuters и опросника Ipsos, 67% респондентов предполагают, что рост цен продолжится. При этом только 29% граждан США одобряют военные удары США по Ирану.
Как эксперты оценивают действия Трампа
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков полагает, что Белый дом объявил о временном снятии санкций, чтобы сократить панику и убедить покупателей нефти, что ситуация на рынке улучшается. По его словам, сейчас рынок допускает, что цены на нефть недолго будут высокими, и уже началось их падение.
Собеседник «Ведомостей» уточнил, что в отношении России США не предпринимают никаких шагов по ослаблению санкций. Он добавил, что разрешение Индии покупать российскую нефть выглядит странно, так как ранее Нью-Дели никто не запрещал приобретать углеводороды из России.
«Трамп просто грозил ввести пошлины в отношении Нью-Дели, но самого по себе запрета на закупку российской нефти не было и нет», — отметил Юшков.
По прогнозу эксперта, вскоре цены на нефть вновь поднимутся, как только на рынке возникнет понимание, что удары по нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке продолжаются. Юшков спрогнозировал рост дефицита на нефтяном рынке и, соответственно, цен.
По мнению старшего научного сотрудника ИСКРАНа Павла Кошкина, Трамп постарается затормозить рост цен на бензин в США. Подорожавшее топливо может снизить шансы Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.
Эксперт в беседе с «Ведомостями» предположил, что республиканцы убеждают Трампа «завершить иранскую войну». Кошкин допустил, что Трамп способен обратиться за помощью к России в вопросе разрешения ближневосточного кризиса.
Кошкин подчеркнул, что без урегулирования иранского кризиса продолжение переговоров по российско-украинскому конфликту невозможно. Он считает, что «заморозка» переговорного процесса связана с опасениями Кремля в отношении Белого дома.
«Ведь трудно не обращать внимания на систематический блеф Трампа. Это явно будет держаться в уме при любых контактах и обещаниях», — объяснил эксперт. Он добавил, что в настоящее время все контрагенты Трампа осознают, что он в сложном положении, и поэтому есть перспективы смены переговорных стратегий в отношении него на более жесткие.