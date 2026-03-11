Оценка работы госслужащих корпуса «Б» МНВО: внесены изменения

Так, уточняется, что оценка деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» проводится для определения эффективности и качества их работы посредством интегрированной цифровой системы «Е-қызмет».
Итоговая оценка формируется автоматически из средней оценки административного государственного служащего корпуса «Б» за отчетные кварталы календарного года в цифровой системе.
Организационное сопровождение оценки обеспечивается службой управления персоналом либо в случае ее отсутствия — структурным подразделением (лицом), на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом (кадровой службой), в том числе посредством цифровой системы.
Указывается, что оцениваемый служащий получает результаты своей оценки в цифровой системе, а также в мобильном приложении «Е-қызмет».
Документы, связанные с оценкой, хранятся в службе управления персоналом в течение трех лет со дня завершения оценки, а также в цифровой системе.
Оценивающему лицу оценочный лист направляется службой управления персоналом через цифровую систему.
Предусматривается, что итоговая оценка принимается большинством голосов членов калибровочной сессии и оформляется соответствующим протоколом. Служба управления персоналом обеспечивает размещение протокола в цифровой системе (при наличии технической возможности) в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.