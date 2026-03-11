Reuters рассказал, кто привел Моджтабу Хаменеи к власти в Иране

После убийства Али Хаменеи в ходе ударов США и Израиля президент США Дональд Трамп сказал, что новому лидеру Ирана нужно будет получить американское одобрение. «Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые десять лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать», — сказал Трамп.