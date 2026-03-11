Reuters рассказал, кто привел Моджтабу Хаменеи к власти в Иране

Моджтаба Хаменеи был выбран на пост нового верховного лидера благодаря протекции Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. КСИР видит в Моджтабе человека, который поддержит их жесткую политику.
Так, назначение Хаменеи-младшего, заявили три иранских источника, может привести к более агрессивной позиции Тегерана за рубежом и ужесточению внутренних репрессий.
Решающую роль в выборе Моджтабы сыграл именно КСИР, сказали Reuters пять источников. Они объяснили, что КСИР настаивал на том, что в условиях войны выборы нового кандидата, готового бросить вызов США, должны быть быстрыми. При этом какое количество членов Совета экспертов реально проголосовало за кандидатуру Моджтабы неизвестно, так как членам Совета, чье здание для заседаний было серьезно повреждено в ходе американо-израильских ударов, пришлось собраться в другом месте, а некоторые эксперты вовсе не смогли присутствовать или не были проинформированы о голосовании, заявил аятолла Мохсен Хейдари в эфире государственного телевидения.
Некоторые представители политической элиты Ирана, а также священнослужители пытались продвинуть альтернативного кандидата, рассказал источник. Однако КСИР угрожал критикам, рассказал бывший иранский чиновник-реформатор. Моджтаба установил тесный контакт со стражами революциями в годы работы в бейте своего отца (управлении делами верховного лидера — РБК.).
После убийства Али Хаменеи в ходе ударов США и Израиля президент США Дональд Трамп сказал, что новому лидеру Ирана нужно будет получить американское одобрение. «Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые десять лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать», — сказал Трамп.
Кроме того, в Израиле предупредили, что будут считать любого нового лидера Ирана «целью для ликвидации», если он будет продолжать политический курс предшественников. Накануе, 10 марта, The Wall Street Jornal рассказала, что Израиль вероятно попытается убить Моджтабу Хаменеи, если тот не выполнит требования США, в частности о прекращении ядерных разработок.
Моджтабу Хаменеи был выбран на свою должность 8 марта Советом экспертов Ирана. КСИР вскоре присягнул на верность новому лидеру.