Путин назвал русский язык общим достоянием

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия первой министерской конференции Международной организации по русскому языку… Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием. Это не только один из официальных языков организаций системы ООН и ряда региональных многосторонних структур, но и незаменимое средство межнационального общения на всём евразийском пространстве. Знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.