Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана попросили мусульманское население и страны региона указывать на расположение сил США и Израиля для осуществления большего количества более точных ударов так, чтобы не попадать по мирным целям, заявил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.

Источник: РИА "Новости"

«Мы попросили мусульманское население и страны региона указывать нам на расположение американо-сионистских сил, чтобы им самим (гражданам — ред.) не был нанесен ущерб, а мы смогли бы с высокой точностью подвергнуть большему числу ударов (силы США и Израиля — ред), использующие население региона в качестве живого щита. Тогда народ региона остался бы в безопасности от сокрушающих ударов ВС Ирана, а мы бы его спасли от зла США и Израиля», — приводит его слова агентство Defapress.

Шекарчи отметил, что ВС Ирана вскоре осуществят возмездие и нанесут сокрушительные удары по целям США и Израиля на Ближнем Востоке.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

