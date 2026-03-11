Конь и солдат: В Казахстане готовят уникальные горно-егерские подразделения

Здесь военнослужащие горно-егерской роты войсковой части 91678 отрабатывают боевое слаживание… вместе со своими лошадьми, передает DKNews.kz.
Такая подготовка может показаться непривычной для современной армии, однако для действий в горной местности конные подразделения остаются одним из самых эффективных средств передвижения. Там, где не проходит техника и сложно использовать транспорт, именно лошади позволяют быстро и скрытно перемещаться по сложному рельефу.
Почему армия снова делает ставку на лошадей.
Горная местность предъявляет особые требования к военным. Узкие тропы, каменистые склоны и резкие перепады высот делают использование автомобилей или бронетехники ограниченным. В таких условиях лошади остаются надежным и проверенным способом передвижения.
Поэтому в горно-егерском полку подготовка строится с учетом специфики службы в горах. Одним из ключевых элементов обучения становится именно работа с конным составом.
Но прежде чем подразделение сможет действовать как единое целое, военнослужащим приходится пройти довольно сложный путь.
Сначала — доверие между человеком и животным.
На начальном этапе подготовки основное внимание уделяется индивидуальной работе всадника и лошади. Как отмечают военные, большинство животных, поступающих в часть, изначально не имеют навыков верховой езды и не приучены выполнять команды.
Поэтому обучение начинается с самого базового: военнослужащие учатся правильно работать с уздечкой, ухаживать за лошадью, управлять животным на шаге и рыси, а также понимать его поведение.
Постепенно между человеком и конем формируется то самое доверие, без которого в горах невозможно выполнять задачи.
«Подготовка в нашем подразделении строится последовательно. Сначала проводится индивидуальное обучение военнослужащего и лошади, после чего отрабатываются действия в составе отделения, взвода и роты», — рассказал командир горно-егерской роты войсковой части 91678 капитан Елнур Пернебек.
Как тренируется подразделение.
После индивидуального этапа начинается работа в составе подразделений.
В отделение входят семь военнослужащих и семь лошадей. На тренировках бойцы отрабатывают движение в колонне, маневры, взаимодействие между всадниками и управление лошадьми в различных условиях.
Затем подготовка усложняется: занятия проходят уже на уровне взвода и роты. Здесь важна не только техника езды, но и синхронность действий.
По словам командира взвода лейтенанта Санжара Жылкибаева, главная задача подготовки — сформировать устойчивое взаимодействие между всадником и конем.
Именно эта связка становится ключевой при выполнении задач в горной местности.
Когда человек и конь работают как одно целое.
Финальный этап подготовки — совместные действия всего подразделения. Бойцы учатся действовать согласованно, быстро менять построение, передвигаться по сложному рельефу и сохранять управляемость лошадей даже в стрессовых условиях.
Такая подготовка требует не только физической выносливости, но и терпения. Ведь здесь важно, чтобы каждое движение — и человека, и животного — было отработано до автоматизма.
Именно благодаря этому горно-егерские подразделения могут эффективно выполнять задачи в тех условиях, где обычная техника оказывается бессильной.
Конь и солдат в горах по-прежнему остаются одной командой — как и сотни лет назад, только теперь в составе современной армии Казахстана.