Конь и солдат: В Казахстане готовят уникальные горно-егерские подразделения

Такая подготовка может показаться непривычной для современной армии, однако для действий в горной местности конные подразделения остаются одним из самых эффективных средств передвижения. Там, где не проходит техника и сложно использовать транспорт, именно лошади позволяют быстро и скрытно перемещаться по сложному рельефу.