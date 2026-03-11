Эксперт назвал смешной готовность Киева защищать США в Иране

Собеседник NEWS.ru уточнил, что характеристики стелс-дрона, стоящего на вооружении иранской армии, делают его перехват ВСУ невозможным.
«Иран создал новый дрон Hadid 110 и уже апробировал его. Он выглядит как БПЛА Shahed, только нос чуть сплющенный. Дрон полностью состоит из композитных материалов. У него реактивный двигатель, который развивает скорость до 500 км/ч. Дальность полета составляет до 500 км, а боевая часть вмещает до 50 кг», — рассказал о характеристиках нового беспилотника Кнутов.
Эксперт добавил, что заявление Зеленского о том, что ВСУ будут защищать США в Иране от беспилотников, абсурдно. Он отметил, что сейчас ВСУ используют для борьбы с дронами типа Shahed систему Merops, в составе которой действует БПЛА-перехватчик Surveyor. Кнутов обратил внимание, что это американское оружие, которое Вашингтон продал Польше. Поляки в свою очередь передали его Украине. Таким образом, Киев предлагает Вашингтону защиту с использованием американского вооружения.
«Конечно, это звучит смешно», — считает Кнутов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что конфликт в Иране может привести к проблемам с поставками Украине ракет РАС-3 для Patriot. По данным журналистов, американцы применили более 1 тысячи ракет-перехватчиков PAC-3 за 11 дней войны на Ближнем Востоке. Киев, как сообщает агентство со ссылкой на украинского президента, всего получил только 600 ракет РАС-3.