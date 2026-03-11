Эксперт назвал смешной готовность Киева защищать США в Иране

Эксперт добавил, что заявление Зеленского о том, что ВСУ будут защищать США в Иране от беспилотников, абсурдно. Он отметил, что сейчас ВСУ используют для борьбы с дронами типа Shahed систему Merops, в составе которой действует БПЛА-перехватчик Surveyor. Кнутов обратил внимание, что это американское оружие, которое Вашингтон продал Польше. Поляки в свою очередь передали его Украине. Таким образом, Киев предлагает Вашингтону защиту с использованием американского вооружения.