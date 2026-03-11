Bloomberg: Иран потерял более 90% ракетных установок

Агентство отмечает, что США и Израиль «усвоили урок» после эскалации летом 2025 года и теперь используют тактику уничтожения пусковых установок и командных пунктов, что лишает Иран возможности проводить масштабные удары. В отличие от самих ракет, установки нельзя разместить под землей или быстро заменить, что делает их уязвимыми и превращает в ключевую цель.