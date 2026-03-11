Ричмонд
Политолог раскрыл цель сообщений о минировании Ормузского пролива

С сообщений о якобы минировании Ираном Ормузского пролива стартовал второй раунд игры Тегерана и команды Дональда Трампа на нефтяных котировках. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал политолог Максим Жаров.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению аналитика, первое «нефтяное ралли» началось после сообщений об избрании нового верховного лидера Ирана.

Шум, гам — и нефтяные фьючерсы скачут от 90 до 95 долларов за баррель.

Максим Жаров
политолог

Эксперт обращает внимание, что глава МИД Ирана прямо сказал то, о чем говорят многие аналитики — «американские официальные лица публикуют фейковые новости, чтобы манипулировать рынками».

Ранее издание CBS сообщило, что разведка США получила данные о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

Нас ждет еще не один такой спектакль от команды Трампа с целью сбить цены на нефть.

Максим Жаров
политолог

При этом Жаров отмечает, что Тегеран тоже ведет свою игру, заявляя о взимании пошлин за проход по Ормузскому проливу.

Иран заигрывается, уже сейчас публично заявляя о намерении взимать пошлины за проход по Ормузскому проливу. Это может оттолкнуть от Ирана тех, кто ему на Ближнем Востоке искренне сочувствует.

Максим Жаров
политолог

Ранее телеканал CNN со ссылкой на иранский источник сообщал, что Тегеран собирается ввести специальные пошлины для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих странам, являющимся союзниками Вашингтона.

