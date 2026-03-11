Польша начинает строительство нового заграждения на границе с Беларусью

Пограничники полагают, что нет причин снижать интенсивность работ по укреплению границы с Беларусью, хотя в последние месяцы число нелегальных мигрантов практически сошло на нет. Польская сторона полагает, что снижение попыток нелегального пересечения границы связано с сезоном и холодной зимой.