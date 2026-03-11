Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша начинает строительство нового заграждения на границе с Беларусью

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Польша начинает строить второе заграждение на границе с Беларусью, об этом сообщает радиостанция RMF24.

Источник: Sputnik.by

«Работы по строительству очередного заграждения на границе с Беларусью в Подляском воеводстве должны начаться в ближайшие дни», — сообщает радио.

Руководство Пограничной стражи в ноябре прошлого года объявило о строительстве четырехметрового забора вдоль технической дороги у белорусской границы. Планировалось, что он будет завершен к весне, но из-за суровой зимы возведение заграждения было отложено.

За строительство будут отвечать военные.

Новый забор будет представлять собой четырехметровое сетчатое ограждение, установленное на столбах и усиленное стяжками. Наверху разместят две катушки колючей проволоки, а еще две катушки — за ограждением.

За заграждением также возведут двухметровый забор, предназначенный для защиты лесных животных от травм.

Пограничники полагают, что нет причин снижать интенсивность работ по укреплению границы с Беларусью, хотя в последние месяцы число нелегальных мигрантов практически сошло на нет. Польская сторона полагает, что снижение попыток нелегального пересечения границы связано с сезоном и холодной зимой.

Первый забор на границе.

Первый пограничный забор на границе с Беларусью польская сторона начала возводить в ответ на миграционный кризис, обострившийся в 2021 году.

Его строительство началось в январе 2022-го и было завершено летом того же года. Длина заграждения составляет 186 километров, а высота — 5,5 метра. Оно оборудовано камерами наблюдения, датчиками движения и тепловизорами.

Часть забора прошла через Беловежскую пущу, поэтому в Минске не раз заявляли, что он негативно влияет на объект ЮНЕСКО.

В КГК сообщали, что нанесенный пуще в результате строительства заграждения ущерб составил 20 миллионов долларов — из-за уничтожения почвенного покрова и старовозрастных широколиственных лесов, деградации земель.