Эксперт объяснил, почему Вэнс долго не высказывался об операции в Иране

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что вице-президент способен иметь свое мнение относительно военной операции США в Иране, но при этом сохранять лояльность главе Белого дома. Дубравский добавил, что Вэнс также может вступать в споры с другими членами команды Трампа, не соглашаться с ними, но при этом администрация остается цельной — там не наблюдается раскола.