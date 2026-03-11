Ричмонд
Эксперт объяснил, почему Вэнс долго не высказывался об операции в Иране

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс длительное время отказывался от комментариев по поводу вступления США в военное противостояние с Ираном, но затем выступил с заявлением в поддержку американского лидера Дональда Трампа. На это обратил внимание американист, глава агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что вице-президент способен иметь свое мнение относительно военной операции США в Иране, но при этом сохранять лояльность главе Белого дома. Дубравский добавил, что Вэнс также может вступать в споры с другими членами команды Трампа, не соглашаться с ними, но при этом администрация остается цельной — там не наблюдается раскола.

Эксперт уточнил, что в политической истории США отказы вице-президента от комментариев решений главы государства уже фиксировались. Так, Камала Харрис не высказывала свое мнение публично, когда Джо Байден распорядился вывести войска из Афганистана.

Ранее Дональд Трамп рассказал журналистам, что его позиция относительно военной операции в Иране отличается от позиции Джей Ди Вэнса. Американский лидер уточнил, что вице-президент не был «воодушевлен» его решением о старте военных действий.

