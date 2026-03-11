Ричмонд
Захарова прокомментировала урегулирование по Украине

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Надевшие розовые очки по украинскому урегулированию в контексте позиции США получили соответствующие результаты, а те, кто отнёсся к этому реалистично, успели подготовиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Ровно здесь, ровно в этом зале, год назад… Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что не надо надевать розовые очки по отношению ситуации по украинскому кризису в контексте позиции США… Те, кто пребывал и находился в розовых очках, которые не услышали, получили соответствующие результаты. А те, кто реалистично к этому относился, успели подготовиться к этому», — сказала она, выступая на второй всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

По её словам, эта цитата Пескова была креативной и яркой, поэтому и была в топе целые сутки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 марта 2025 года заявил, что многие спешат надевать розовые очки насчет действий США, но в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы.

