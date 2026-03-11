Захарова прокомментировала урегулирование по Украине

«Ровно здесь, ровно в этом зале, год назад… Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что не надо надевать розовые очки по отношению ситуации по украинскому кризису в контексте позиции США… Те, кто пребывал и находился в розовых очках, которые не услышали, получили соответствующие результаты. А те, кто реалистично к этому относился, успели подготовиться к этому», — сказала она, выступая на второй всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».