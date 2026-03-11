Ричмонд
В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал думать о Max, а не о Telegram.

Источник: © РИА Новости

Выступая на Всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры», генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о существующих информканалах агентства. «У нашего агентства есть канал в Max, у нас 542 тысячи подписчиков, более трех миллионов — в Telegram», — сказал он.

«Хватит думать о Telegram, думайте о Max», — с улыбкой отреагировал Песков.

«Мы думаем обо всех сферах, где мы можем схлестнуться с нашим супостатом», — ответил Киселев.

Канал РИА Новости на платформе Max стал лидером с первых же месяцев и первым из СМИ достиг показателя в 500 тысяч подписчиков. Сейчас это четвертый по величине канал на платформе и первый — среди каналов СМИ.

