В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram

Выступая на Всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры», генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о существующих информканалах агентства. «У нашего агентства есть канал в Max, у нас 542 тысячи подписчиков, более трех миллионов — в Telegram», — сказал он.
«Хватит думать о Telegram, думайте о Max», — с улыбкой отреагировал Песков.
«Мы думаем обо всех сферах, где мы можем схлестнуться с нашим супостатом», — ответил Киселев.
Канал РИА Новости на платформе Max стал лидером с первых же месяцев и первым из СМИ достиг показателя в 500 тысяч подписчиков. Сейчас это четвертый по величине канал на платформе и первый — среди каналов СМИ.