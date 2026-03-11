Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американист раскрыл перспективы переговоров между Ираном и США

Переговоры между США будут сложными и длительными. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт в разговоре с NEWS.ru напомнил, что иранские власти согласились на возобновление диалога с Белым Домом, но результат контактов будет зависеть от выставленных американцами требований.

Политолог обратил внимание, что претензии и требования США к Исламской Республике корректировались со старта военной операции: первоначально Вашингтон добивался отказа Тегерана от реализации ядерной программы, а затем Трамп заявил, что удары по Ирану наносятся для смены режима.

«Как Дональд Трамп будет из этого выпутываться? Пойдет на ультимативные требования Ирана? Если США их примут, для них это будет поражением. Если американцы начнут диалог, то в нем будет не меньше раундов, чем у РФ с Украиной», — считает Блохин.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Исламская Республика определила условия для продолжения переговоров с США. В перечне: гарантии отказа от ударов по иранской территории, выплата компенсаций за разрушенную инфраструктуру и согласие на реализацию ядерной программы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше