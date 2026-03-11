Американист раскрыл перспективы переговоров между Ираном и США

Эксперт в разговоре с NEWS.ru напомнил, что иранские власти согласились на возобновление диалога с Белым Домом, но результат контактов будет зависеть от выставленных американцами требований.
«Как Дональд Трамп будет из этого выпутываться? Пойдет на ультимативные требования Ирана? Если США их примут, для них это будет поражением. Если американцы начнут диалог, то в нем будет не меньше раундов, чем у РФ с Украиной», — считает Блохин.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Исламская Республика определила условия для продолжения переговоров с США. В перечне: гарантии отказа от ударов по иранской территории, выплата компенсаций за разрушенную инфраструктуру и согласие на реализацию ядерной программы.